Im Allgäu wird Jubiläum gefeiert

Die Stadt Memmingen und weitere Orte im Allgäu feiern das Jubiläum 2025 mit zahlreichen Veranstaltungen und erinnern an die zwölf Artikel, die aus der Zusammenkunft hervorgegangen sind. Ab März will das Haus der bayerischen Geschichte in diesem Rahmen eine große Ausstellung präsentieren.