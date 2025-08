Am Sonntag in der Suhler Schweiz ging es tierisch zur Sache. Beim Tierparkfest wurden Besucher zu Fischen und Kinder zu Fröschen. Denn auch von Regen lassen die kleinen Besucher sich nicht abhalten, den Tierpark genau zu erkunden. Regenponcho an und ab geht’s, von Gehege zu Gehege – und auf dem Weg am besten jede Pfütze einmal mitnehmen. Mit Gummistiefeln springt es sich besonders toll.