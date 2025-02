Berlin - Die Band Karat hat in ihrer Heimatstadt Berlin ihren 50. Geburtstag gefeiert - mit einem Konzert im Kino Babylon unweit des Alexanderplatzes. Neben den großen Hits aus DDR-Zeiten gab es am Abend auch ganz neue Songs: Zum Geburtstag erschien das neue Album "Hohe Himmel". Sänger Claudius Dreilich sagte vor den mehreren Hundert Fans: "Wir sind im Spielfieber. Die neue Musik zündet uns hier oben alle an."