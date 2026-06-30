50 Jahre neues Namensrecht Meier, Müller, Müller-Meier? Die Deutschen und ihre Namen

Das neueste Namensrecht, das vergangenes Jahr in Kraft trat, trägt dem Rechnung, indem es nun doch Doppelnamen als Familiennamen und somit auch für Kinder erlaubt, sogar wenn die Eltern nicht verheiratet sind. Eine weitere Neuerung: Doppelnamen können ohne Bindestrich geführt werden.

So ist inzwischen vieles möglich – aber vieles auch noch nicht. So dürfen in Deutschland keine völlig neuen Namen gewählt oder zusammengesetzt werden, außer in einigen ganz seltenen Ausnahmen. In anderen Ländern ist das nicht so. Dort muss man mitunter nur ein Online-Formular ausfüllen, und schon bekommt man einen komplett anderen Namen. In Deutschland unvorstellbar.

Aber vielleicht ändert sich das irgendwann auch noch - denn das, was jetzt erlaubt ist, hätte man sich vor ein paar Jahrzehnten auch noch nicht vorstellen können.