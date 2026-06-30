50 Jahre neues Namensrecht Meier, Müller, Müller-Meier? Die Deutschen und ihre Namen

Köln/Berlin - Wenn es um Namen geht, kommen schnell starke Gefühle ins Spiel, jedenfalls in Deutschland. Selbst im Kölner Karneval hört der Spaß dann auf. So stürmte vor einigen Jahren bei der Aufzeichnung einer Fernsehsitzung eine empörte Zuschauerin auf die Bühne, weil Komiker Bernd Stelter einen Witz über den Doppelnamen der CDU-Politikerin Annegret Kramp-Karrenbauer gemacht hatte. "Männernamen sind immer toll – und Frauennamen sind immer scheiße. Und Doppelnamen sind doppelscheiße", beschwerte sie sich.