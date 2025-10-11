50 Jahre alt ist das Hennebergische Museum Kloster Veßra in diesem Jahr geworden. 1975 ist es als Agrarhistorisches Museum des Bezirks Suhl gegründet - als eins von insgesamt 18 volkskundlichen Freilichtmuseen, die auf dem gesamten Gebiet der damaligen DDR eröffnet werden sollten. Ab 1979 wurden in das Museum auch unterschiedliche Fachwerkhäuser aus Südthüringen umgesetzt, um die Vielfalt des Fachwerks in der ganzen Region zu zeigen, aber auch die unterschiedlichen Nutzungsformen und die Lebenswelten der unterschiedlichen sozialen Schichten. Geplant und konzipiert war die Umsetzung solcher Häuser bereits zur Museumsgründung.