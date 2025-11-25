Die Bühne im Bürgerhaus von Untermaßfeld fasste kaum alle Mitglieder des MCV, die zur Eröffnung da oben Aufstellung genommen hatten. Und danach bis Mitternacht ein Programm unter dem Motto boten: „Karneval im Blut – Konfetti im Herzen“. Es hätte auch heißen können: Karnevalisten unterhalten Karnevalisten. Denn aus der eigenen Gemeinde waren nur recht wenige Besucher gekommen, was einen besonderen Grund hatte – waren die meisten Plätze in dem großen Saal doch für befreundete Gastvereine reserviert. Aus Geisa in der Rhön waren sie gekommen und aus Christes, aus Meiningen, Vachdorf, Einhausen und Obermaßfeld, ja sogar aus Themar aus dem Nachbarlandkreis Hildburghausen. Neben Gastgeschenken für die Jubilare hatten etliche von ihnen Darbietungen aus ihren eigenen Programmen mitgebracht, und leisteten somit selbst einen Beitrag zu dem unterhaltsamen Abend.