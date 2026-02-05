Pünktlich zum Auftakt des Wochenendes zog es am vergangenen Freitag zur Weiberfastnacht sieben Männerballetts nach Untermaßfeld, um in einem Contest gegeneinander anzutreten. Der Sieger erhielt ein 60 Liter-Fass Bier. Die Zuschauer konnten ein buntes Programm mit farbenfrohen Kostümen und mitreißenden Shows genießen. Ein besonderer Dank gilt den Männerballetts der Vereine BCC Bettenhausen, ECC Einhausen, DCC Dillstädt, Elferrat Viernau e.V., MKG Mellrichstadt, GHCC Geisa und VKV Vachdorf. Als Sieger ging das Männerballett des DCC Dillstädt hervor.