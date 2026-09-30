„Alle Talente rund um den Thüringer Wald waren eigentlich für den Wintersport verplant – theoretisch“, ist sich Horst Steiner auch nach 50 Jahren sicher. Der mittlerweile in Sindelfingen (Baden-Württemberg) Beheimatete will am vergangenen Wochenende eigentlich und irgendwie in die Spielzeugstadt kommen – zum Jubiläum seines ehemaligen Vereins, des RSV Sonneberg. „Das Auto haben wir verkauft, und ich bin doch an den Rollator gefesselt“, verrät der mittlerweile 82-Jährige, der sich sich gut an die Anfänge des Radrennsports vor 50 Jahren in Sonneberg erinnert.