50 Jahre Freigabe Wie der Porno nach Deutschland kam

"Schweinerei, das kann man doch nicht zeigen"

Ab Ende der 60er bis Mitte der 70er gab es einen zum Teil recht verlogenen Sextourismus nach Dänemark - vor allem von deutschen Männern. Historiker Siegfried zitiert etwa aus einem Interview aus dem Jahr 1969, das der heute noch aktive Publizist Henryk M. Broder mit einem Fachhändler in Kopenhagen für die Zürcher Underground-Zeitschrift "Hotcha!" führte.

Aus westdeutschen Reisebussen kamen, wie Leo Madsen damals zitiert wurde, immer so etwa 40 Leute in sein Geschäft, "sehen sich die Magazine an und reden darüber. "Hast du das gesehen, das ist doch unverschämt, so was sollte man verbieten, Schweinerei, das kann man doch nicht zeigen!" Nach einer Stunde oder zwei kommen dieselben Leute wieder, sehen sich erst vorsichtig um und dann sagen sie: "Geben Sie mir dieses Magazin und das dort", alles soll rasch gehen, schnell in die Tasche damit und nichts wie weg."

Auch der Wiener Historiker Horntrich beschreibt die Jahre ab 1969 als eine Zeit des Umbruchs, bis 1975 in der Bundesrepublik aber eben ohne "rechtliche Klarheit". Nach Dänemarks Freigabe überschwemmten immer mehr pornografische Erzeugnisse den deutschen Markt, die Justiz schien überfordert. In Deutschland entstanden Publikationen wie die "St. Pauli Nachrichten", die oft aber lieber heimlich ("unter dem Ladentisch") verkauft wurden, weil Händler nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommen wollten.

Wichtiges Bundesgerichtshof-Urteil schon 1969

Ein wichtiger innerdeutscher Meilenstein, der die ganze Dringlichkeit der rechtlichen Veränderung in der Bundesrepublik damals aufzeigt, ist das "Fanny-Hill-Urteil" von 1969. "Der Bundesgerichtshof beschäftigte sich damals mit dem Buch "Fanny Hill", einem pornografischen Klassiker aus dem 18. Jahrhundert, und entschied, dass der Staat nicht länger mittels Strafrecht die Einhaltung einer bestimmten Sexualmoral veranlassen sollte", erklärt Horntrich.

Durch dieses Urteil also - in Dänemark so ähnlich zum selben Briefroman von John Cleland schon 1965 gefallen, wie Historiker Detlef Siegfried sagt - kam es zu einer Abkehr vom Moralprinzip. Die Justiz ging nun davon aus, dass Erwachsene für sich selbst entscheiden können sollten, welche Inhalte sie konsumieren wollen. Der Staat sollte nur noch dort regulieren, wo sozial schädliche Inhalte vermutet wurden.