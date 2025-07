Im Sommer vor 50 Jahren wollten Menschen plötzlich nicht mehr ins Wasser. Nicht ins Meer, ja manche nicht einmal in einen Swimmingpool. Sie hatten Angst, was dort unter der Wasseroberfläche, in der Tiefe, lauern könnte. So groß und irrational war die Angst vor ihm geworden: vor Bruce, dem Hai. Nur Bruce, denn einen Nachnamen hatte der weiße Hai in Steven Spielbergs gleichnamigen Film von 1975 nicht (getauft wurde die Monster-Attrappe auf den Namen des Anwalts des Hollywood-Regisseurs).