Der WSV Brotterode war – positiv, aber nicht organisatorisch – überwältigt von den insgesamt 153 Startern, die sich am Freitagabend bei idealen Bedingungen an das Abenteuer des 5. TEAG AuslaufRaufLaufs wagten. In verschiedenen Altersklassen und durch die rege Teilnahme in mehrere Startergruppen unterteilt, testete die Horde als Kombination von Laufen und Bergsteigen die 300 Meter für die jüngsten und jüngeren sowie die 450 Meter bis unter den Schanzenturm für alle anderen aus. Angefeuert vom begeisterten Publikum trugen sie den sportlichen Teil zu einer tollen Atmosphäre bei, die sich mit den Siegerehrungen bis in den späteren Abend zog. Einen Finallauf gab es diesmal nicht, die Sieger standen nach fleißiger Rechnerei fest: Frank Raßbach verteidigte seinen Titel bei den Herren, Maria Münch vom Lauftreff Breitungen hatte im Vorjahr ausgesetzt und feierte nun bereits ihren dritten Sieg bei der vierten Teilnahme. Wieder nahmen viele Rettungskräfte am Lauf teil, drei besonders waghalsige sogar in voller Montur mit Helm und Sauerstoffmaske.