Ob beim Bambini-Lauf, den Schülerwettbewerben, den Hobbylauf oder beim Hauptstrecke über neun Kilometer – überall bestimmten Favoriten das Tempo. So lief Hannes Hittinger (SV Bergdorf Höhn) aus Forschengereuth im Hauptlauf der Konkurrenz vom Start an davon. Ebenso Julia Stephan (Rennsteiglaufverein) aus Sonneberg, die sogar als Gesamtdritte nur zwei Männer vor sich ließ. Super auch die 2000-Meter-Laufzeit von Maya Susann Tiede (ESC Erfurt), die mit einem Vorsprung von 14 Sekunden über die Ziellinie lief.