5. Sonneberger Triathlon: Spektakulärer Dreikampf am Baxenteich

Erstmals ist Sonneberg selbst in diesem Jahr Austragungsort des noch relativ jungen Formats „Sonneberger Triathlon“. Am 23. August 2026 veranstaltet der Kreissportbund (KSB) direkt im Baxenteich mit dem nahe gelegenen Eichberg das sportliche Ereignis, das von Jahr zu Jahr beliebter wird. Sowohl für Triathlon-Neulinge als auch für ambitionierte Ausdauersportler bietet das Schwimm-Rad-Lauf-Ereignis in der Spielzeugstadt optimale Bedingungen – egal ob als Einzelteilnehmer oder in der Staffel, in der Kinder-, der Jugend- oder der Erwachsenen-Kategorie. „Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht! Anmelden kann man sich noch bis zum Sonntag, 9. August“, lädt Stadtsprecherin Cindy Heinkel zur Teilnahme ein.