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  6. Spektakulärer Dreikampf am Baxenteich

5. Sonneberger Triathlon Spektakulärer Dreikampf am Baxenteich

Endlich. Der inzwischen fünfte Sonneberger Triathlon findet erstmals auch in der namensgebenden Kommune statt. Und zwar am 23. August. Anmeldungen sind noch möglich.

5. Sonneberger Triathlon: Spektakulärer Dreikampf am Baxenteich
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Das Team des Freibades Baxenteich freut sich auf die Teilnehmer des 5. Sonneberger Triathlons. Foto: Stadt Sonneberg/Carl-Heinz Zitzmann

Erstmals ist Sonneberg selbst in diesem Jahr Austragungsort des noch relativ jungen Formats „Sonneberger Triathlon“. Am 23. August 2026 veranstaltet der Kreissportbund (KSB) direkt im Baxenteich mit dem nahe gelegenen Eichberg das sportliche Ereignis, das von Jahr zu Jahr beliebter wird. Sowohl für Triathlon-Neulinge als auch für ambitionierte Ausdauersportler bietet das Schwimm-Rad-Lauf-Ereignis in der Spielzeugstadt optimale Bedingungen – egal ob als Einzelteilnehmer oder in der Staffel, in der Kinder-, der Jugend- oder der Erwachsenen-Kategorie. „Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht! Anmelden kann man sich noch bis zum Sonntag, 9. August“, lädt Stadtsprecherin Cindy Heinkel zur Teilnahme ein.

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Viele Partner sind mit im Boot

Das Organisationsteam arbeitet auf Hochtouren, um Sportlern wie auch Zuschauern und Gästen ein möglichst unvergessliches Erlebnis zu präsentieren. Mit dem Sonnebad Sonneberg und dem TSV Sonneberg-West konnte der Kreissportbund Sonneberg zwei ortsansässige Partner in Planung und Durchführung einbeziehen, um die Bindung zum Veranstaltungsort zu erhöhen, so Cindy Heinkel weiter. Natürlich seien auch der Schwimmverein Sonneberg, der Radsportverein Sonneberg und der Sonneberger Turnverein Friedrich-Ludwig-Jahn wieder mit von der Partie. Rund 50 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer würden für einen reibungslosen Ablauf der Wettkämpfe sorgen.

Jens Fleischhauer (links) kam 2025 nach 500 Metern Schwimmen, 11,25 Kilometern Radfahren und sechs Kilometern Laufen als Erster ins Ziel. Foto: Archiv/Carl-Heinz Zitzmann

Die Zusammenarbeit mit der Stadt Sonneberg als Kooperationspartner ist von zentraler Bedeutung für die Organisation einer derartigen Großveranstaltung. „Wir freuen uns sehr, dass wir uns in dieses sportliche Event einbringen können. Sport verbindet einfach, und so gewinnt auch die Gemeinschaft der städtischen Netzwerkpartner an Bedeutung“, ist Cornelia Brückner, Sachgebietsleiterin Kultur, Medien und Bürgerservice überzeugt.

Abseits von Badekappe, Rad und Laufschuh lädt das vielfältige Rahmenprogramm zum Verweilen ein: Mit Musik und weiteren Attraktionen nimmt die Triathlon-Veranstaltung einen familiären und freudvollen Ausklang – vielleicht sogar mit einem Sprung ins kühle Nass.

Anmeldung und Informationen

Eine Internetseite ist der Ausgangspunkt für weitere Informationen, Teilnahmedokumente und Anmeldung. Meldeschluss ist der 9. August 2026. Für Rückfragen steht das Team SonTria per Email unter info@tria.ksb-son.de oder telefonisch unter (0 36 75) 70 29 67 zur Verfügung.

https://tria.ksb-son.de