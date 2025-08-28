„Ein Event, gleiche Strecken, doppelter Spaß“, versprechen die Sonneberger Leichtathleten auf ihrer Facebook-Seite für Samstag, den 20. September:Dann verwandelt sich Sonneberg erneut in ein Zentrum für Laufbegeisterte. Denn sowohl der 5. Sonneberger Spielzeuglauf wie auch der 1. Firmenlauf laden an diesem Tag zu einem sportlichen Großereignis ein, das Familien, Unternehmen und Vereine gleichermaßen anspricht.