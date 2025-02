Veitshöchheim (dpa/lby) - Dirigentenwechsel, noch ein Oberpfälzer im ungeliebten Frankenland und eine weitere Frau in der Bütt: Zur "Fastnacht in Franken" erwartet die Zuschauer viel Neues in der Künstlerriege. Ein Augenschmaus dürfte neben der Tanzgarde "Buchnesia" der Knoblauchsländer Karnevalsgesellschaft aus Nürnberg auch das angekündigte Männerballett werden - die "Turedancer" aus Zellingen (Landkreis Main-Spessart) möchten dem Publikum einheizen.