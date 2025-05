Die spektakuläre Bundeskanzler-Wahl vom Dienstag könnte das Verhältnis zwischen CDU/CSU und der Linkspartei grundsätzlich verändern. Der so genannte Unvereinbarkeitsbeschluss, mit dem die CDU jegliche parlamentarische Zusammenarbeit mit der SED-Nachfolgepartei ausschloss, wird nun von führenden Christdemokraten infrage gestellt. „Wir werden gemeinsam darüber zu sprechen haben“, sagte Kanzleramtsminister Torsten Frei am Mittwoch bei RTL. Zwar könne der Beschluss eines CDU-Parteitags von 2018 nicht einfach so außer Kraft gesetzt werden. „Aber mit Sicherheit sind wir in einer Situation, wo wir die eine oder andere Frage neu bewerten müssen“, sagte der CDU-Politiker. Auf die Frage nach der Zukunft des Unvereinbarkeitsbeschlusses müsse die Partei antworten, sagte Frei im Deutschlandfunk.