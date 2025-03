„An diesem Dienstag standen wir alle unter Schock und sind rumgelaufen wie Falschgeld“, erinnert sich Christina Kohl. Es ist der erste Tag der Kindergarten- und Schulschließungen. Per E-Mail kam die Nachricht mit der entsprechenden Anweisung am Montag von der Stadt in den Einrichtungen an. Auch im Kindergarten „Kinderland“ der Volkssolidarität in der Suhler Stadtmitte. Plötzlich herrscht trotz des Wochentages Totenstille in der Einrichtung, die Räume sind verwaist, die Kleiderhaken leer, aus der Küche dringt kein Geschirrklappern. „Es war so unwirklich. Wir waren von einem Tag auf den anderen Erzieherinnen ohne Kinder. Das muss man erstmal begreifen“, sagt die langjährige Kita-Chefin. Niemand hatte damit gerechnet, noch niemand hatte je etwas Vergleichbares erlebt. „Es hat uns schwer getroffen, viel schwerer aber die Kinder.“ Die, meint Kohl, hätten die neue Situation ja nicht viel weniger verstehen können als die Erwachsenen. „Und wir hatten noch nicht mal mehr die Zeit, es ihnen zu erklären.“