Die allermeisten Menschen wollen wie selbstverständlich mit dem Handy telefonieren, doch Anlagen in der Nachbarschaft lösen gewöhnlich keine Begeisterung aus. Auf dem Floh-Seligenthaler Tennelberg ist im Juli 2025 ein Mast der Deutschen Funkturm aufgebaut worden. Ein langer Lulatsch, der mit seinen 40 Metern Höhe den Hügel überragt. Der Gitterkasten hat eine kleine Protestwelle im Dorf ausgelöst, bei der es zwar auch um elektromagnetische Wellen, aber mehr noch um seine wuchtige und beherrschende Erscheinung geht.