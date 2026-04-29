5. belaco Supercup in Geisa: Nachwuchsfußball auf Top-Niveau

Vor allem Mainz 05 reist mit breiter Brust an, nachdem sie die letzten beiden Turniere für sich entscheiden konnten. Neben spannenden Spielen und hochklassigem Jugendfußball hoffen die Veranstalter auf zahlreiche Zuschauer, die die jungen Talente lautstark unterstützen. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich bestens gesorgt, sodass einem rundum gelungenen Fußballtag für die ganze Familie nichts im Wege steht. Für alle, die am Samstag verhindert sind, gibt es zudem am Sonntag ab 10 Uhr einen weiteren Turniertag mit attraktiven Mannschaften: Energie Cottbus, FC Coburg, Viktoria Aschaffenburg, TSG Balingen, Don Bosco Bamberg, OSC Vellmar, Germania Ober-Roden, SpVgg Brebersdorf und Spvgg Dietesheim. Der belaco Supercup in Geisa steht einmal mehr für Begeisterung, Fairplay und die Förderung des Nachwuchses – ein Termin, den sich Fußballfans nicht entgehen lassen sollten. Der Eintritt ist frei.