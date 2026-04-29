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  8. Nachwuchsfußball auf Top-Niveau

5. belaco Supercup in Geisa Nachwuchsfußball auf Top-Niveau

Martin Veltum

Zum 5. belaco Supercup gastieren an diesem Wochenende wieder starke Teams und bekannte Namen auf dem Kunstrasenplatz in Geisa.

5. belaco Supercup in Geisa: Nachwuchsfußball auf Top-Niveau
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Das diesjährige Teilnehmerfeld beim belaco-Supercup. Foto: Verein

Erneut zum Treffpunkt vielversprechender Nachwuchstalente wird Geisa am kommenden Samstag, den 2. Mai, ab 13 Uhr. Dann findet auf dem dortigen Kunstrasenplatz der belaco Supercup statt. Das traditionsreiche Jugendturnier hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Highlight im regionalen Fußballkalender entwickelt und geht nun bereits in seine fünfte Auflage.

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Im Mittelpunkt stehen dabei junge Fußballer des Jahrgangs 2015, die ihr Können unter Beweis stellen. Für die heimische SG Ulstertal schnürt neben zehn Jungs auch ein Mädchen die Fußballschuhe – ein starkes Zeichen für gelebte Vielfalt im Nachwuchssport. Auch sportlich verspricht das Teilnehmerfeld höchste Qualität. Mit dabei sind unter anderem renommierte Nachwuchsteams wie Mainz 05, Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, Darmstadt 98, Energie Cottbus oder die Offenbacher Kickers. Auch der Wehen Wiesbaden, die beiden Thüringer Fußballgrößen Rot-Weiß Erfurt und Carl-Zeiss Jena sowie RW Lüdenscheid und die TSG Balingen sind dabei. Einige der Teams nehmen dazu mehrstündige Anreisen in Kauf – ein deutliches Zeichen für die Attraktivität des Turniers.

Vor allem Mainz 05 reist mit breiter Brust an, nachdem sie die letzten beiden Turniere für sich entscheiden konnten. Neben spannenden Spielen und hochklassigem Jugendfußball hoffen die Veranstalter auf zahlreiche Zuschauer, die die jungen Talente lautstark unterstützen. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich bestens gesorgt, sodass einem rundum gelungenen Fußballtag für die ganze Familie nichts im Wege steht. Für alle, die am Samstag verhindert sind, gibt es zudem am Sonntag ab 10 Uhr einen weiteren Turniertag mit attraktiven Mannschaften: Energie Cottbus, FC Coburg, Viktoria Aschaffenburg, TSG Balingen, Don Bosco Bamberg, OSC Vellmar, Germania Ober-Roden, SpVgg Brebersdorf und Spvgg Dietesheim. Der belaco Supercup in Geisa steht einmal mehr für Begeisterung, Fairplay und die Förderung des Nachwuchses – ein Termin, den sich Fußballfans nicht entgehen lassen sollten. Der Eintritt ist frei.