﻿In Fischbach ist so einiges möglich (siehe Beitrag oben). Auch, dass zum Dorffest im vereinseigenen Festzelt eine Live-Band spielt. Möglich gemacht haben das fünf Gewerbetreibende dieses Schleusinger Ortsteils. So kann die Band „4Klang“ gebucht werden. Na klar, wenn zwei der Bandmitglieder schon Fischer heißen, dann muss doch ein Auftritt in Fischbach nahezu Pflicht sein. So kam es, dass nach vielen Jahren, in denen DJs Musik aus der Konserve auflegten, nun wieder Live-Musik erklingt. Der Band hat es ebensolchen Spaß gemacht, den Fischbachern und ihren vielen Gästen am Samstagabend etwas auf die Ohren zu geben, wie den Fischbachern selbst. Live is eben Life!