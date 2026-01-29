Im Kreis Schmalkalden-Meiningen ist der Mobilfunk jetzt noch besser geworden. Darüber informiert die Deutsche Telekom, die einen Mobilfunkstandort neu in Betrieb genommen hat. Die Anlage sendet mit 4G und 5G. „Damit hat sich die Netzabdeckung und -qualität mit mobilem Internet im zweitgrößten Thüringer Landkreis verbessert. 90 Prozent der Fläche sind jetzt versorgt. 98 Prozent der Haushalte im Landkreis haben Zugriff auf schnellen Mobilfunk“, sagt Georg von Wagner, Unternehmenssprecher Deutsche Telekom.