Der 490. Wasunger Karneval steht vor der Tür: Traditionell beginnen die närrischen Tage in der Fachwerk- und Werrastadt, diesmal unter dem Motto „One ons läufd gor näesd“, zu hochdeutsch „Ohne uns geht gar nichts“, mit Saalveranstaltungen im Bürgerhaus Paradies. Drei Veranstaltungen mit dem Titel „Paradiesische Narretei” halten für die Gäste ein buntes Programm aus humorvollen Bütten, fröhlichem Gesang, meisterhaftem Tanz und mitreißender Musik bereit. Ein Fest des Frohsinns und der guten Laune für Jung und Alt also. Einige Karten sind noch verfügbar. Los geht es am Samstag, 7. Februar, um 20.11 Uhr mit der ersten „Paradiesischen Narretei“. Die 2. Auflage folgt am Sonntag, 8. Februar , an gleicher Stelle ab 17.11 Uhr, die 3. Auflage des Bühnenprogramms am Donnerstag, 12. Februar , wiederum ab 20.11 Uhr.