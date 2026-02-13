Das närrische Volk regiert in Wasungen: Unter dem diesjährigen Motto „One ons läufd gor näesd“ feiern derzeit die Jecken ausgelassen mit dem Wasunger Carneval Club (WCC) den 490. Karneval in der Stadt und lassen es richtig krachen. Das zeigte sich schon am Nachmittag des Freitag, eines 13. übrigens: Hier hatten die Nachwuchsnarren in der Stadt das Sagen: Abordnungen aus dem Wasunger Kindergarten „Glückskäfer“, den Grundschulen Walldorf und Oepfershausen sowie der Regelschule formierten sich zum Umzug, der sich pünktlich um 14.11 Uhr zur Musik des WCC-Fanfarenzuges und mit Sonnenschein am ansonsten doch so verregneten Himmel in Bewegung setzte.