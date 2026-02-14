Das Motto zum 490. Wasunger Karneval „One ons läuft gor näesd“, zu hochdeutsch „Ohne uns läuft gar nichts“ passte beim großen historischen Festumzug am Samstagnachmittag durch die Straßen von Südthüringens Hochburg des Frohsinns und der guten Laune wie die Faust aufs Auge: Denn ohne die rund 1800 Mitwirkenden am närrischen Treiben wären die Straßen leer geblieben. So aber zogen wieder mehr als 90 Motivwagen und Fußvolkgruppen an den mehreren Tausend Zuschauern beiderseits der Umzugsstrecke vorbei, präsentierten sich von ihrer schönsten Seite, tanzten, lachten, grüßten mit dem Schlachtruf „Woesinge ahoi“ und verbreiteten Fröhlichkeit, soweit man schauen konnte.