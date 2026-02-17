Silke Szameitat heißt der neue Lügensack zum 490. Wasunger Karneval. Sie übernimmt damit den Titel von Harald Hein, der im Vorjahr an gleicher Stelle im Bürgerhaus Paradies zur Auszeichnungsveranstaltung des Wasunger Carneval Club (WCC) als „Lügensack“ gekürt worden war. Am Montagnachmittag lüftete sich das Geheimnis, wer sich unter dem Behältnis verbirgt – im Beisein zahlreicher Karnevalisten im voll besetzten Saal wurde der „Lügensack“ auf die Bühne geführt und dort der Öffentlichkeit präsentiert.