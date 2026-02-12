Was ein richtiger Karnevalist ist, der lässt sich von schlechtem Wetter nicht stören und frönt unbeeindruckt dem närrischen Treiben. So geschehen nämlich am Mittwochabend, als mit dem Fackelumzug des Wasunger Carneval Club (WCC) das Startsignal zum Veranstaltungsreigen der nächsten Tage anlässlich des 490. Wasunger Karnevals lautstark und gut sichtbar gegeben wurde. Es regnete währenddessen, was es nur konnte – die Umzugsteilnehmer ignorierten dies frohgemut genauso wie die Zuschauer am Straßenrand.