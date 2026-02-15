Sören Weisheit heißt der neue Regent zum 490. Wasunger Karneval. Als Prinz Sören I. steht er seit Samstag an der Spitze des närrischen Volkes in Südthüringens Hochburg des Frohsinns und der guten Laune vor. Um Punkt 13.13 Uhr lüftete sich am Vereinshaus des Wasunger Carneval Club (WCC), der Narrenburg im Park Schöppenwerth, im Beisein zahlreicher Spalier stehender Jecken endlich das Geheimnis, wer als Prinz Karneval 2026 in die Geschichte eingehen wird. Das närrische Treiben steht diesmal unter dem Motto „One ons läufd gor näesd“, auf hochdeutsch „Ohne uns läuft gar nichts“.