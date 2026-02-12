Der 490. Wasunger Karneval kommt in Fahrt: Ein Glanzlicht in den närrischen Tagen stellt der Umzug des Kindergartens und der Schulen am Freitag, 13. Februar, um 14.11 Uhr dar. Von der Kinderkrippe bis zu den Abschlussklassen der Regelschule beweist der närrische Nachwuchs, dass das Karnevalsvirus vererbt wird und schon bei Kindern und Jugendlichen ordentlich Karneval gefeiert wird. In Kostümen zeigen sich Gruppen und Klassen, angeführt von den Prinzenpaaren von Krippe, Kindergarten, Grundschulen und Regelschule den Zuschauern. Eintritt wird nicht erhoben.