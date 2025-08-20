Eins vorab: Auch zur 490. Saison des Wasunger Carneval Club (WCC) wird es wieder ein Motto geben, unter dem dann das närrische Treiben in Südthüringens Hochburg des Frohsinns und der guten Laune laufen wird und welches die Narren der Stadt gern als Orientierung für die Gestaltung beispielsweise der Umzugswagen verwenden können. Am vergangenen Sonntag lud nämlich der WCC zur diesjährigen Mottowahl mit gemütlichen Frühschoppen ans Vereinshaus Narrenburg im Park Schöppenwerth ein – so ist es seit vielen Jahren Tradition, dass die am Karneval Beteiligten selbst über das nächste Motto bestimmen können. Dazu gibt es im Vorfeld der Veranstaltung ausreichend Zeit – originelle Vorschläge können per E-Mail oder über den Briefkasten an der Narrenburg an den WCC eingereicht werden.