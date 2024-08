„Seit zehn Jahren legen wir nun unseren Urlaub im Ringberghotel Suhl immer so, dass wir das Tierparkfest miterleben können“, sagt Michael Scharf aus Dietenheim bei Ulm, der gerade mit der elf Jahre alten Emma der Fütterung am Ferkelhof zuschaut. „Mir gefällt der Luchs am besten“, sagt sie ohne groß nachdenken zu müssen. Beide freuen sich sichtlich, dass ihre Planung wieder geklappt hat, auch wenn sie in diesem Jahr erstmals in Heubach untergekommen sind, wo es ihnen aber auch sehr gut gefällt. „Es zieht uns immer wieder her. Dieser Tierpark ist einfach schön, so, wie er sich in die Natur hinein fügt“, findet Michael Scharf, auch wenn er bisher die Kreuzotter nicht entdecken konnte, die ihn so faszinierte.