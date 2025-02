Nun weiß wahrscheinlich auch der letzte Wasunger, was in den nächsten Tagen in der Stadt ansteht: Der Fackelzug am Mittwochabend durch die Straßen der Stadt kündete weithin mit viel Licht und Feuer und Musik und „Ahoi“-Rufen davon, dass nun erst einmal wieder die Narren in Südthüringens Hochburg des Frohsinns und der guten Laune das Sagen haben.