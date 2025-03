Der neue Regent zum 489. Wasunger Karneval heißt Philipp Fähnrich. Als Prinz Philipp I. steht er seit Samstag an der Spitze des närrischen Volkes in Südthüringens Hochburg des Frohsinns und der guten Laune vor. Um Punkt 13.11 Uhr lüftete sich am Vereinshaus des Wasunger Carneval Club (WCC), der Narrenburg im Park Schöppenwerth, das Geheimnis, wer als Prinz Karneval 2025 in die Geschichte eingehen wird. Zeremonienmeister und Flügel-Adjutant Jürgen Burkhardt bat um Aufmerksamkeit und rief seine Hoheit herbei. Philipp I. hat damit die Spitze der Karriereleiter erreicht – denn einmal im Leben Prinz zu sein ist gewiss der Wunsch fast eines jeden Jecken in der Karnevalsstadt an der Werra.