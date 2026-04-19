48. Lange-Bahn-Lauf: Nach dem Gewitter geht die Sonne auf

Den 34 Kilometer langen Championslauf gewann bei den Frauen Sabine Koch aus Eisenach (Rennsteiglaufverein) in 3:06:45,3 Stunden. Bei den Männern war Adrian Panse vom USV Erfurt in 2:21:41,5 der einsame Spitzenreiter, obwohl er, wie Panse im Ziel im Schießsportzentrum auf dem Suhler Friedberg bemerkte, überhaupt nicht auf das Wetter eingestellt gewesen sei.