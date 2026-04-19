48. Lange-Bahn-Lauf: Nach dem Gewitter geht die Sonne auf

Mit einer wetterbedingten Verspätung von einer halben Stunde ging der Lange-Bahn-Lauf am Sonntagvormittag (19. April) in seine 48. Runde. Auf den drei Hauptstrecken setzten sich die Favoriten durch.
Auch schlechtes Wetter samt Gewitter und Regen hält Läufer nicht auf: Mehr als 1000 Sportler meldeten für den 48. Lange-Bahn-Lauf am Sonntag in Suhl. Das sind die Gewinner.
Mit einer wetterbedingten Verspätung von einer halben Stunde ging der Lange-Bahn-Lauf am Sonntagvormittag (19. April) in seine 48. Runde. Auf den drei Hauptstrecken setzten sich die Favoriten durch.
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Den 34 Kilometer langen Championslauf gewann bei den Frauen Sabine Koch aus Eisenach (Rennsteiglaufverein) in 3:06:45,3 Stunden. Bei den Männern war Adrian Panse vom USV Erfurt in 2:21:41,5 der einsame Spitzenreiter, obwohl er, wie Panse im Ziel im Schießsportzentrum auf dem Suhler Friedberg bemerkte, überhaupt nicht auf das Wetter eingestellt gewesen sei.
Zu Anfang hatte der Regen die Läufer begleitet. Vor dem Start machte sich auch ein Gewitter bemerkbar und verzögerte den Start. Im Laufe des Vormittags klarte es schließlich auf.
Die Besten im 22-Kilometer-Hauptlauf waren die Erfurterin Maybritt Walter (SWV Goldlauter-Heidersbach) in 1:52:06,1 Stunden. Sie hatte im Vorjahr über die gleiche Distanz gesiegt. Jan Kundörfer vom AC Apolda, der in der Nähe von Nürnberg lebt, war in 1:22:41,8 bester der insgesamt 112 männlichen Starter.
Den 11-Kilometer-Volkslauf entschieden die Sonnebergerin Julia Stephan (Rennsteiglaufverein/46:40,9 Minuten) und der Zella-Mehliser Max Widder (OE-Teamsport/Sport Cierpinski/42:40,4) für sich. Ungefähr zur Rennmitte hängte Widder den Zweitplatzierten Albert-Christhard Hyneck (TSV 1883 Benshausen/43:28,4) ab.
Mit 1022 Meldungen knackten die Veranstalter abrmals die Marke von 1000 Startern und zugleich den Wert des Vorjahres. 2025 zählte man beim „Klassiker vor dem Rennsteiglauf“ 974 Sportler in den Teilnehmerlisten.