Hamburg - Im Hamburger Prozess um die Entführung der Block-Kinder hat ein Zeuge Details zu einem angeblichen Treffen mit der angeklagten Mutter kurz vor Silvester 2023/24 berichtet. Die Unternehmerin Christina Block habe ihnen im Hotel Grand Elysée einen Schal und Spielzeug der Kinder für die Rückholung mitgegeben, sagte der 35-Jährige, der nach eigenen Angaben bei der Aktion einer der Fahrer war, laut Übersetzung. Blocks Verteidigung hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, dass es ein solches Treffen am 28. Dezember nie gegeben habe.