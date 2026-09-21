Auch bei seiner 47. Ausgabe hat der Mommelsteinlauf nichts von seiner Attraktivität eingebüßt, ganz im Gegenteil. Auch weiterhin erfreut sich die traditionsreiche Laufveranstaltung des SV Hohleborn großer Beliebtheit quer durch die Generationen und durfte dabei am Sonntagvormittag altgediente Teilnehmer ebenso begrüßen wie Debütanten. Auch die Entfernung spielte bei der Anreise nur eine geringe Rolle. Gleiches gilt für das diesmal eher regnerische Wetter.