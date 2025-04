Für etliche Läufer werden am Sonntag (27. April) beim 47. Lange-Bahn-Lauf in Suhl einmal mehr Medaillen das große Ziel sein. Für andere schlicht ein Fass Bier. Das bekommt das meldestärkste Team überreicht. Vor einem Jahr hat der SV Sömmerda den Gemeinschaftspreis verpasst. Wohl auch deshalb wird sich Daniel Greiner, der Vorjahresgewinner des 34 Kilometer langen Championslaufs, am Sonntag erneut zum Suhler Friedberg aufmachen, obwohl er erst am Samstag an der Deutschen Ultratrail-Meisterschaft in der Fränkischen Schweiz teilnehmen wird.