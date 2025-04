Läufer sind schon ein bisschen verrückt. Da verausgabt man sich am Samstag auf 66 Trail-Kilometern bergauf und bergab durch die Felsenlandschaft der Fränkischen Schweiz über gefühlt 1000 Treppenstufen, hat reichlich Schmerzen und steht dann doch am Morgen danach schon wieder an der Startlinie des nächsten Laufevents. Und wofür das alles? Für den eigenen Verein und die Jagd auf ein 30 Liter großes Fass Bier.