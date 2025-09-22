Am womöglich letzten Sonntagvormittag in diesem Jahr mit sommerlichem Sonnenschein und passendem Wetter lud der SV Hohleborn zu einer weiteren Ausgabe des traditionsreichen Mommelsteinlaufs ans Vereinsheim im Floh-Seligenthaler Ortsteil. Die familiäre Atmosphäre und die gute Organisation standen auch bei der nunmehr bereits 46. Ausgabe im Vordergrund und fanden Anklang bei den insgesamt 151 Teilnehmerinnen und Teilnehmern – von jung bis alt und von schnell bis noch schneller.