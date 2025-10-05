Hier passte alles zusammen, auch wenn bei diesem Fest wohl bei einigen Punkten auch eine gehörige Portion Zufall mitspielte. So sollte das Ortsjubiläum 450 Jahre Stützerbach ja schließlich schon im Jahr 2020 groß begangen werden – wegen der Corona-Pandemie war das allerdings nicht möglich. „Es gibt keine Feier, für die so lange geplant wurde“, sagte zum Konzert mit Musikern aus Stützerbach und Umgebung am Vorabend des 3. Oktober in der Christuskirche die 450-Jahr-Vereins-Vorsitzende Anja Litschel mit einem Schmunzeln. Schließlich hatte man bereits 2018 mit den Vorbereitungen für das Fest begonnen, das nun, fünf Jahre später als gedacht, zum 455-jährigen Ortsjubiläum als zweitägigem Bürgerfest wurde.