Der Traditionslauf feierte bei seiner Jubiläumsausgabe eine gelungene Veranstaltung mit viel Lob der Teilnehmer für die Strecken mit allem, was dazugehört. Zum 45. Mommelsteinlauf wurde der gastgebende SV 1962 Hohleborn von Anmeldungen geradezu überrannt. Nachdem im Vorjahr zum Comeback nach zuvor vierjähriger Pause 55 Läufer gemeldete hatten, waren diesmal über 150 am Start. Viele meldeten recht kurzfristig in den letzten Tagen vor dem Lauf, sodass Tobias Weidner und das Organisationsteam improvisieren mussten. Auch wenn letztlich nicht alle Teilnehmer in die Wertung genommen werden konnten, tat dies der tollen Stimmung aber keinen Abbruch.