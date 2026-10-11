Nürnberg - Man merkte Miroslav Klose an, wie er seine Gefühle zu sortieren versuchte. Einerseits konnte er als Fußball-Liebhaber nach diesem atemberaubenden 4:4 (0:2) im Zweitliga-Topspiel nur schwärmen von einem "fantastischen, verrückten Spiel". Als Trainer des 1. FC Nürnberg aber haderte er natürlich auch etwas mit dem verpassten Heimsieg gegen den Aufstiegs-Favoriten VfL Wolfsburg, der die so stark in die Saison gestarteten Franken - zumindest vorläufig - an Hertha BSC vorbei auf Platz eins befördert hätte.