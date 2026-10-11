Ist Nürnberg nun ein Aufstiegsanwärter?

"Ich kann völlig verstehen, dass man natürlich jetzt von mir hören möchte, dass wir aufsteigen wollen und oben mitspielen wollen", sagte Klose dazu. "Wir sind oben, wir sind ein Topteam, und so sehen wir uns auch. Wir haben selbst unsere Messlatte mit den letzten Spielen sehr hoch gelegt. Das Schöne am Fußball ist: Du musst es immer bestätigen." Und nach so einem Match "kannst du einfach nur stolz sein. Und das muss unser Weg sein."