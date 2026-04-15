Das gibt es in Langewiesen wirklich nur sehr selten zu beobachten: Ein Weißstorchenpaar möchte hier scheinbar heimisch werden. Zuletzt ist so etwas wohl im Jahr 1994 geschehen. Doch scheinbar ist auch nach mehr als vier Jahrzehnten immer noch der Wurm drin. Wie es aussieht, haben sich die Störche das falsche Örtchen ausgesucht. Mancher Beobachter beschuldigt sogar eine Firma, dass sie die Störche verjagen würde – was ist da los?