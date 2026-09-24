Erfurt (dpa/th) - In Erfurt haben Unbekannte einen Transporter in Brand gesetzt. Das Fahrzeug, das laut Polizei im Stadtteil Roter Berg parkte, geriet zwischen 21.00 Uhr und 23.10 Uhr am Mittwoch in Brand. Es sei dabei erheblich beschädigt worden. Der Schaden wurde auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen, die im Bereich des Alfred-Delp-Rings am Mittwochabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben.