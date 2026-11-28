Für Thüringens Innenminister Georg Maier ist Zella-Mehlis, Suhl und der Sport in der Region inzwischen ein Stück Heimat. Seit 2017 ist der SPD-Mann, der am Bodensee aufwuchs, mit Antonia Sturm liiert. Sturms Mutter, die in Zella-Mehlis lebt, brachte sie einst zum Volleyball. Im Nachwuchs des VfB 91 Suhl spielte sie als Mittelblockerin. Heute arbeitet sie in Suhl als Geschäftsführerin des Regionalverbundes Thüringer Wald. So ist auch die Region am Rennsteig Teil von Georg Maiers Familienleben.