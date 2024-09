Ermittlungen begannen im Januar

Bereits seit Januar ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben. Ein Mann wurde bei der Ausreise am Flughafen in Frankfurt am Main kontrolliert - daraus ergaben sich erste Hinweise auf die Schleusergruppe, wie der Bundespolizeisprecher sagte. Bei weiteren Zollkontrollen sollen sich dann zusätzliche Hinweise ergeben haben.