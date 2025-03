Erfurt (dpa/th) - Auf vielfältige Weise begehen die Kirchen in Thüringen die Fastenzeit vor Ostern. Geplant sind neben Gottesdiensten, Andachten und Passionsoratorien auch Ausstellungen und die Verhüllung von Kirchenaltären. Die vorösterliche Fastenzeit, auch Passionszeit genannt, beginnt am Aschermittwoch. Christen erinnern damit an die 40-tägige Leidenszeit von Jesus Christus bis zur Kreuzigung am Karfreitag.