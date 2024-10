Es ist kurz vor 5 Uhr, der Wecker klingelt. Für Leni Sophie König startet die Routine, noch bevor die Schule beginnt. Sie orientiert sich an Frauen in den sozialen Netzwerken, möchte unbedingt so dünn sein wie sie. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Dennoch stehen zwei bis drei Stunden Sport vor der 16-Jährigen. Sie friert, ist genervt. Mit 1,74 Metern wiegt sie gerade noch 42 Kilogramm – doch das weiß die Suhlerin nicht. Schon seit langer Zeit wiegt sie sich im Spiegel nach Augenmaß. Es ist die Zeit der Lockdowns, soziale Kontakte sind auf Eis gelegt. Leni nimmt sich seit Monaten ein Vorbild an Leuten aus dem Internet, möchte unbedingt so dünn sein, wie andere Frauen.