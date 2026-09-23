"Diese Band sind wir heute gar nicht mehr"

Wie sehr sich Europe verändert haben, wurde den Musikern bei den Proben für ihre neue Tournee bewusst. Anlass ist das 40. Jubiläum des Kultalbums "The Final Countdown", das die Schweden vor allem dank des Titelsongs 1986 zu Weltstars machte. Das berühmte Keyboard-Intro ("Dö-dö-döö-dö, dö-dö-dö-dö-dööö") hat sich ins kollektive Gedächtnis gebrannt.

Das Spielen der alten Songs habe sich anfangs ungewohnt angefühlt, erzählt Tempest. "Ich sagte zu John (Norum, Gitarrist) und Mic (Michaeli, Keyboarder): "Es ist so seltsam, diese Songs zu spielen. Diese Band sind wir heute gar nicht mehr."" Doch dann seien die Erinnerungen zurückgekommen und seine Einstellung habe sich geändert. "Wir sind auch diese Band. Wir sind beides."

"The Final Countdown" bleibt nach vier Jahrzehnten untrennbar mit Europe verbunden. Der Song ist bei Familienfeiern, Sportveranstaltungen und Heavy-Metal-Festivals gleichermaßen populär.

Soundtrack für eine Lasershow

Tempest hatte zunächst ein etwa einminütiges Keyboard-Demo geschrieben. Ein Nachtclub, den die Musiker damals regelmäßig besuchten, nutzte es um Mitternacht für eine Lasershow. "Wir standen dort und tranken etwas und dachten plötzlich: Das könnte doch der Anfang unserer Konzerte sein."

Zum Text wurde Tempest nach eigener Aussage von David Bowies "Space Oddity" inspiriert. Viele mögliche Textzeilen habe er ausprobiert, bevor ihm die entscheidenden Worte einfielen. "Als ich "The Final Countdown" sang, war das ein euphorischer Moment. Die Worte hatten eine Bedeutung und klangen gleichzeitig gut."

Auf ihrer Jubiläumstour wollen Europe das Album "The Final Countdown" in voller Länge spielen - dazu weitere Klassiker, Songs der jüngeren Bandgeschichte und natürlich von "Come This Madness". Die Schweden geben zwei Konzerte in Deutschland - am 16. Oktober in Stuttgart und am 19. Oktober in Berlin.