Auf diesen Moment hat Manuela Habelt lange gewartet: Ohne Termindruck in ihrem Kleingarten Am Himmelreich zu sitzen und den Blick über Suhl schweifen zu lassen. Nun ist dieser Moment da – und zwar schneller als erwartet. Dabei hat sie sich ihre letzten Wochen als Lehrerin an der Suhler Dombergschule eigentlich ganz anders vorgestellt. „Ich wollte das alles noch mal richtig genießen und mit meinen Schülern ein letztes Mal kochen und singen“, sagt die 63-Jährige, atmet tief durch und kämpft gegen die Tränen. Nach 40 Jahren im Schuldienst geht Manuela Habelt zum Ende des Schuljahres, am 31. Juli, in Rente. Doch bereits vor Wochen hat sie die Schule verlassen müssen. Bei einem Ausflug mit ihrer Klasse verletzte sie sich am Fuß, eine Operation folgte. Erst seit wenigen Tagen darf sie wieder laufen und den Fuß leicht belasten.